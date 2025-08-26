Escándalo de la Andis: la Justicia avanza y accedió a los datos del celular de Diego Spagnuolo

La Justicia logró acceder a la información del celular de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde la Justicia confirmaron que los especialistas lograron acceder a la información del celular de Diego Spagnuolo.

Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) concluyeron este martes con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga si es auténtico el audio en el que se lo escucha mencionar supuestos pagos de sobornos.

Qué pudo hacer la Justicia con el celular de Diego Spagnuolo Desde la justicia confirmaron que los especialistas lograron acceder a la información pese a que el exfuncionario se negó a proporcionar la clave de acceso al dispositivo, el cual había sido secuestrado en un allanamiento realizado en su domicilio dentro de un barrio privado de Pilar.

Los siguientes pasos En paralelo, la investigación avanzará sobre los teléfonos de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios como la empresa desde donde habrían partido los pedidos de coimas a laboratorios. También se analizará el dispositivo de Daniel Garbellini, ex funcionario de Andis, quien sí entregó su clave de acceso.

Jonathan Kovalivker El empresario Jonathan Kovalivker entregó su teléfono en Comodoro Py en el marco del escándalo de coimas en la ANDIS. Archivo Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio la isla, en Nordelta. El hombre declaró ayer en indagatoria y negó haber alertado a uno de los hermanos Kovalivkrer sobre la inminente llegada de la policía, lo que habría permitido su salida del lugar antes del operativo.