Inés Weinberg apuntó contra la Justicia nacional y defendió el fallo "Levinas"

La titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad encabezó la inauguración de la nueva sede del cuerpo y señaló que a los integrantes del llamado fuero ordinario "le cuesta aceptar nuestra competencia".

El Tribunal Superior de Justicia Porteño inauguró una nueva sede en el corazón del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires en un acto encabezado por su presidenta, la doctora Inés Weinberg; la vicepresidenta de ese cuerpo, Alicia Ruiz; y los jueces Luis Lozano, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe y el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Del acto celebrado en el primer piso del edificio ubicado en la calle Carlos Pellegrini 313, a escasos pasos del Obelisco, también estuvieron presentes el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; magistrados de las diversas instancias judiciales del fuero porteño, entre ellos Javier Alejandro Buján, presidente de la Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, tribunal que antecede al TSJ, además de diversos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y de la Nación, y de los colegios de abogados.

Durante su discurso, la magistrada Weinberg resaltó el "fallo Levinas" una de las últimas decisiones de la Corte en el 2024 que obliga que ante cualquier objeción o recurso contra resolución alguna de la Cámara Nacional de Apelaciones, tiene que ser revisada por el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad como máxima instancia.

"A la Justicia nacional le cuesta aceptar nuestra competencia. El desafío es aunar esfuerzos para no perjudicar al destinatario de nuestra labor, que en definitiva es el ciudadano", sostuvo la jueza suprema. Asimismo, subrayó que lo que en verdad "la comunidad espera es ser tenida en cuenta en primer lugar por los poderes de su distrito, incluido el Judicial. Lo que menos esperan los litigantes es sortear más obstáculos en su búsqueda de justicia".

Por otra parte, la presidenta del TSJ enfatizó que en lo que va de año, ingresaron al Tribunal 3917 causas, de las cuales 2884 se derivan de la referida doctrina Levinas.