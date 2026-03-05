Presentaron el libro "Las nuevas leyes del poder": Justicia, medios, inteligencia artificial y redes sociales

En el amplio auditorio de la sede de Menora-Organización Judía Mundial para la Juventud, frente al parque Las Heras, fue presentado oficialmente el libro “Las nuevas leyes del poder: justicia , medios , inteligencia artificial y redes sociales”, dirigido por el juez Mariano Borinsky y la periodista María Bourdin, y publicado por Editorial La Ley y Thomson Reuters. La obra compila los aportes de más de cincuenta especialistas y ofrece un recorrido integral por el nuevo ecosistema en el que interactúan justicia, medios, tecnología y sociedad.

La apertura del acto estuvo a cargo del rabino Isaac Sacca, quien subrayó la importancia de los sistemas de control de las instituciones que ejercen el poder, con especial referencia a la justicia y los medios de comunicación.

El libro fue coordinado por Juan Manuel Garay y prologado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. El magistrado tomó la palabra tras la introducción del rabino Sacca y trazó un relato sobre la evolución institucional del Poder Judicial en las últimas dos décadas, donde recordó que, al ingresar al máximo tribunal hace veinte años, impulsó junto a sus colegas una estrategia común para acercar la justicia a la sociedad.

Esa decisión, explicó, implicó un “giro copernicano”: dejar de mirarse hacia adentro y comenzar a pensar cómo el Poder Judicial se relaciona con la ciudadanía. De esa transformación surgieron iniciativas como la Conferencia Nacional de Jueces bajo el lema “Los jueces y la sociedad”, la promoción del lenguaje claro y la creación del Centro de Información Judicial. Según destacó, se trató de un consenso mayoritario de todo el Poder Judicial que marcó una nueva etapa en términos de transparencia y comunicación.

Lorenzetti también puso el foco en el vínculo con la prensa y recordó gestos institucionales de respaldo a la libertad de expresión en momentos de tensión, como las convocatorias a periodistas en la Corte con motivo del Día del Periodista cuando el sector era objeto de ataques. Para el juez, la obra presentada es una enseñanza en esa dirección: “En un mundo de cambios e incertidumbres, apostamos a una política de Estado permanente durante 20 años; en un mundo donde hay peleas constantes y odios que crecen, nosotros apostamos al consenso, al diálogo y a construir algo en común”.

Por su parte, el camarista de casación y codirector del proyecto, Mariano Borinsky, enfatizó que la obra nace como respuesta a un cambio estructural en la forma en que se ejerce y se percibe el poder en la sociedad contemporánea. El poder ya no se ejerce solo desde las instituciones formales del Estado, sino también desde plataformas digitales, medios de comunicación y arquitecturas algorítmicas que moldean la percepción pública, condicionan reputaciones y amplifican o distorsionan decisiones.

Borinsky señaló que hoy por hoy las arquitecturas algorítmicas moldean la percepción pública, condicionan reputaciones y amplifican, o distorsionan, las decisiones de gobierno y de justicia. El texto publicado por Editorial La Ley y Thomson Reuters identifica cuatro fenómenos que presionan sobre el sistema judicial contemporáneo: la instantaneidad de la opinión pública, la mediatización de los conflictos penales, la fragmentación de la autoridad en las redes sociales y la inteligencia artificial, con sus sistemas predictivos, deepfakes y análisis automatizado de datos, que impacta directamente sobre la prueba digital, la privacidad y la arquitectura del proceso penal.

El juez de casación marcó una clara diferenciación del Poder Judicial del resto de los poderes políticos al señalar que su legitimidad se ancla en la aprobación social y que los tribunales producen sentencias que, por definición, suelen ser impopulares.

La obra reúne las contribuciones de más de cincuenta especialistas provenientes del mundo judicial, académico y periodístico, entre los que se cuentan jueces, fiscales, exministros de Justicia, periodistas y expertos en tecnología.

Julio Marcelo Conte-Grand, Fabián Asís, José Antonio Michilini, Florencia Monzón, Julián Ercolini, Germán Garavano, Lucas Salerno, Gustavo E. Kollmann, Javier Carbajo, María Bourdin, Santiago Canicoba, María Eugenia Chaud, Tomás Martino, Ana D'Alessio, Julio C. Báez, María Paula García, Silvana Boschi, Facundo Nejamkis, Andrés Gilio, Javier Cachés, Karina Perilli, Ariel Gustavo Coll, Gabriel Morini, Alfredo Izaguirre, Luis Majul, Eduardo Feinmann, Alejandro Alfie, Fabían Doman, Ignacio Zuleta, Sergio Berensztein, Cristina Pérez, Hernán Cappiello, Mercedes Rodríguez Goyena, Gabriel Iezzi, Fernando Soto, Ricardo Ángel Basílico, Mariano Nicolás Lema, Ignacio Mahiques, Valeria Onetto, Ezequiel Taverna, Analía Zygier, Marcelo Riquert, Mariano Obarrio, Claudio Zuchovicki, Jorge Buompadre, Ramiro González, María Fiorentini y Gianella Milagros Ramírez Fantin.