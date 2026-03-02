Giro en la carrera de Esteban Lamothe: el camino inesperado que decidió tomar, lejos de la televisión

En plena expansión personal y profesional, Esteban Lamothe decidió dar a conocer una faceta hasta ahora desconocida: su costado poético, con la publicación de Una comadreja, libro que llegará a las librerías bajo el sello de Editorial Caleta Olivia.

Fue este primero de marzo, a través de su cuenta de Instagram (@Estebanlamothe), que el actor compartió imágenes del ejemplar y abrió su corazón sobre esta nueva etapa artística.

"Con mucha alegría, ansiedad y emoción les quiero contar que mi primer libro de poesía UNA COMADREJA será editado en marzo por @caletaoliviapoesia. Fue proceso nuevo, fascinante, desconocido y profundo", expresó el artista.

En el mismo mensaje, Lamothe dedicó un extenso agradecimiento a quienes lo acompañaron en el proceso creativo.

"Ahora falta lo mejor, que lean el libro , que lo presten, que lo ensucien, que lo pierdan, que circule por el mundo la poesía para siempre", concluyó el actor su posteo.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones y mensajes de cariño. Docenas de seguidores felicitaron a Esteban Lamothe por animarse a mostrar esta nueva faceta y le expresaron su entusiasmo por leer el libro.

"Necesito leerlo yaaaaa"; "¡Me encanta! Felicidades"; "Lo quiero", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del artista.