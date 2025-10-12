Con humor y bajo la caracterización, el actor habló en Blender y confesó las técnicas para disfrutar de la situación: los detalles.

Esteban Lamothe posee un gran espacio de humor y consejos en Blender. El actor, vestido de doctor, se dispone a aconsejar a quienes sufren situaciones en pareja y no duda en entregar los más mínimos detalles a quienes los necesiten, es por eso que esta vez, habló de tríos sexuales.

El contexto de la charla entre espectador y doctor se dio con la pregunta de un usuario en redes, llamado Damián. El hombre que se encuentra en pareja con Débora Nishimoto, respondió a la duda: "He probado varias veces trío y nunca me fue bien. ¿Cuáles son las claves para hacer un buen trío?".

La curiosa respuesta de Lamothe Embed - Esteban Lamothe reveló sus mejores consejos para un trío y las redes estallaron: "No hay fallas en su lógica" "Damián, la primera clave que tenés que tener en cuenta es, tenes que estar seguro de tu pareja y tu pareja tiene que estar seguro de vos. Si vas a un trío con inseguridad vas a perder por nocaut en el primer round", expresó el actor al desesperado paciente.

Luego, continuó con una teoría: "Una vez que esté todo consensuado y que los dos quieran hacer un trío, ¿sabés qué haces ahí?, usas un principio gastronómico".

"Los tríos, para que sean un éxito, se basan en el mientras tanto. Qué hace uno en la gastronomía, mientras llevo un vacío a la mesa, llevo las papas fritas a la otra. Mientras traigo un plato sucio, dejo un chinchulín", expresó serio, Lamothe.