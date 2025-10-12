Cristina Pérez y Luis Petri se casaron en una ceremonia íntima y así lo confirmó la periodista: "Muy felices"

Cristina Pérez y Luis Petri comenzaron su historia de amor en 2021, la periodista de Buenos Aires y el político mendocino han recorrido los últimos años a la par. En palabras de la propia comunicadora, desde la primera cita, jamás se separaron. Hoy, se encuentran felizmente casados.

Durante su paso por la flamante mesa de Mirtha Legrand , la escritora reveló que dio el sí en un casamiento que habría sido íntimo, junto con el Ministro de Defensa. Tras cuatro años de puro amor, la pareja dio el siguiente paso y Pérez dio algunos detalles de la decisión.

Mirtha le preguntó a la flamante periodista si estaba casada, a lo cual, Cristina respondió: "Nos casamos, mirá" , a lo que mostró el anillo de bodas.

"Nos casamos con Luis, muy felices... yo soy su mujer samurai", expresó Pérez, sin dar tantos detalles respecto a la ceremonia y el festejo de la misma.

Luego, la diva le preguntó sobre los asuntos políticos del mandatario y su rol en ellos, a lo que la presentadora se expresó de manera tajante: "No intervengo porque cada uno en lo suyo, en sociales si pero como mujer de él, se ocupar mi lugar porque me debo a la gente".

La historia de amor

image Cristina Pérez y Luis Petri. Créditos: Instagram / cris_noticias

Durante una entrevista con Caras, la conductora confesó los inicios de la relación con Luis Petri: “Con Luis estamos juntos desde nuestra primera cita, desde ese día no se fue más. Es como si nos conociéramos de otra vida. Tenemos pequeños grandes gestos de amor, y siento que no soy del todo yo, sin él”.

Luego, Pérez expresó su inicial rechazo a la idea de estar con un político: "Yo siempre dije: 'Los políticos, no'. Lo conocí cuando le hice una entrevista por radio. Tiene una voz divina y cómo habla… mi marido habla tan bien. Amo las palabras y admiro eso de él”.

Tras el hecho, también expresó cómo fue su primer beso con el mandatario: “Fue esa misma noche. Estábamos en el balcón mirando la noche, una noche preciosa que yo tenía libre. Fue un momento en que estábamos desencontrados, yo me di vuelta y quedamos cerca uno del otro, y terminamos dándonos un beso”.