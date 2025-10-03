Se acabó un ciclo: una importante figura de Telefe le dice adiós al canal y se inicia en el periodismo de autor

Una de las figuras más reconocidas de Telefe y una de las caras más históricas de la televisión argentina, Cristina Pérez , anunció su salida definitiva del canal. La conductora, que durante más de dos décadas estuvo al frente de una de las ediciones del noticiero central de la señal de las pelotas, confirmó su partida en medio de nuevos proyectos y un renovado enfoque profesional.

El anuncio de su despedida de Telefe se produjo en las últimas horas, aunque ya se sabía que la periodista había dado un paso al costado de su histórico lugar en el noticiero central. La decisión de cerrar este ciclo de su vida se explicó por una nueva ambición profesional que la llevó a apostar por un canal de noticias.

Cristina Pérez reveló la noticia en exclusiva durante una conversación con José del Río en el programa Mesa Chica de La Nación + . La periodista fue contundente al declarar: "Quiero contarles en exclusiva en este programa que me voy de Telefe". Además, al mismo tiempo que confirmó la renovación de su vínculo con la señal de noticias televisiva, donde aseguró que permanecerá "por un buen tiempo".

La pareja del actual ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, detalló que su futuro profesional se centraría en el periodismo de opinión y análisis. "Este fue un año de muchos desafíos y creo que estamos orgullosos de haberlo transitado con el espíritu del guerrero", deslizó, refiriéndose a los desafíos que enfrentó en los últimos tiempos.

cristina perez (1) Estrenará su último ciclo en Telefe, Camino a casa. Archivo MDZ

La periodista explicó que la razón fundamental de su decisión se relaciona con una evolución en su carrera. "También quiero contarles que cerré mi ciclo con Telefe. Se cerró con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa. Es parte de la evolución de la vida", afirmó, señalando su nueva etapa en La Nación + con gran orgullo: "Me pone muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’".

cristina perez La periodista se dedicará al "periodismo de autor". Telefe

A pesar de su salida definitiva de la emisora de Martínez, Pérez confirmó un último proyecto que saldrá al aire antes de su partida. Anunció que "En noviembre va a salir mi programa en Telefe: Camino a casa". El ciclo es un formato español "hermoso", donde una figura conocida regresa a su colegio de infancia para revivir sus primeros años y "hace de vuelta el camino a su casa". La periodista reveló que ya tenían "cinco programas grabados con figuras de primera línea".

La partida de Cristina Pérez marca el final de una "etapa hermosa" de su vida profesional. La periodista se dedicará de lleno a su trabajo en el canal de noticias, donde ya estaban "trabajando en mejorar nuestra propuesta informativa para el año que viene y en tratar de renovar la pantalla".