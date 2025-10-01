Santiago del Moro desmintió los nuevos rumores de salida de Telefe y fue contundente

El ganador del Martín Fierro de Oro habló con Yanina Latorre tras los rumores que circularon en las últimas horas.

Santiago del Moro volvió a ser tema principal tras ganar la máxima estatuilla en los Martín Fierro. El conductor de Telefe confirmó que volverá Gran Hermano en febrero, pero dijo nada sobre que él estaría al mando del nuevo ciclo.

En medio de todo esto, Damián Rojo lanzó una fuerte información en el programa de streaming de Viviana Canosa: "Hablando de Del Moro... Viste que se vendió Telefe o está en eso. Dicen que Del Moro se va a América, sería una posibilidad que se vaya de Telefe".

Además, agregó que "lo que se instaló ayer es que Del Moro se iría a América a hacer Intratables y que quedaría vacante el lugar de conductor de Gran Hermano y todos piensan en Jorge Rial... Todos los caminos van a Jorge". Santiago del Moro, finalmente rompió el silencio y se refirió a esta información.

Video: Santiago del Moro habló sobre los nuevos rumores de salida de Telefe

El conductor de Telefe dialogó con Yanina Latorre y tajante respecto al tema: "Contesta Del Moro... Todo sigue igual, seguimos para adelante". Además, subrayó: "Los quiero, besos y que sigan hablando".