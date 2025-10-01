¿Sabía que ganaba? Santiago del Moro despejó dudas tras conseguir el Martín Fierro de Oro

El conductor dialogó con Marina Calabró luego de que él mismo se anunció como la figura que se quedaba con la estatuilla.

Los Martín Fierro 2025 se llevaron a cabo en el prestigioso Hotel Hilton de Buenos Aires. Hasta allí llegaron figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Darío Barassi, Guido Kazcka, entre otros, para vivir la gran noche de la televisión argentina.

Este año el canal encargado de realizar la transmisión fue nada más ni nada menos que Telefe quienes aprovecharon y realizaron una cobertura de 360° con entrevistas en alfombra roja, cobertura en redes, televisión y hasta reacciones en su propio canal de streaming. El conductor nuevamente fue Santiago del Moro, quien ganó el famoso Martín Fierro de Oro.

La figura de Telefe realizó un autoanuncio y fue foco de críticas en redes sociales por ese momento viral de la noche. Del Moro no se quedó callado y dialogó con Marina Calabró sobre esto: "Es rarísimo el tema, es la primera vez que se da. Nunca quiero saber nada para sorprenderme con la gente si no es muy difícil fingir una emoción o pegar los gritos que pego".

Video: Santiago del Moro habló sobre el famoso anunció del Martín Fierro de Oro ¿Sabía que ganaba? Santiago del Moro despejó dudas tras ganar el Martín Fierro de Oro

"La única terna que yo sabía era la primera que fue la de Kavlin (panelista)", subrayó. Respecto al momento en que tuvo que anunciarse como ganador del Oro, Santiago comentó que "me puse feliz, pero dije ¿qué hago? Lo voy a hacer como grité todos los premios".