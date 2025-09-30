Gran Hermano 2026: Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno y hay expectativa
El conductor reveló cuando inicia la nueva edición del reality y lo hizo en plena ceremonia de los Martín Fierro.
Telefe volverá a apostar nuevamente a Gran Hermano para el año que viene, pero esta vez será un formato totalmente renovado. Es que se tratará de una "Generación Dorada" donde antiguos jugadores y hasta famosos podrán formar parte de "la casa más famosa del país".
Santiago del Moro decidió comunicar la fecha de estreno en la entrega de los Premios Martín Fierro 2025 de la televisión y generó una expectativa enorme: "Les quería contar esto", expresó el conductor junto al famoso sobre de color dorado que estuvo circulando desde la edición pasada, que terminó ganando Santiago Algorta.
"Vuelve, distinto, renovado... Gran Hermano: Generación Dorada", siguió diciendo el conductor. Posteriormente, compartieron el clip donde anuncian que el reality comenzará en febrero del 2026 y convivirá un tiempo con el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Video: vuelve Gran Hermano y Santiago del Moro confirmó la fecha
Si bien Del Moro quiso dar mayores precisiones sobre la fecha, decidió no hacerlo y para eso habrá que esperar. Por el momento solo se sabe que en el mes de febrero la casa volverá a abrirse para recibir nuevamente a los "hermanitos".
Por otro lado, Gran Hermano 2024 se llevó la estatuilla a Mejor Reality y por supuesto que fue Santiago quien recibió la estatuilla. El conductor le dedicó la victoria a todo el equipo que trabajó de manera incansable y también aprovechó para enviarle fuerzas a Thiago Medina, el exparticipante que se encuentra internado tras un fuerte accidente de moto.