Una exjugadora de Gran Hermano confirmó su noviazgo con un dirigente de La Libertad Avanza: de quién se trata

La joven reveló en las últimas horas que se encuentra enamorada y contó detalles de su relación con el dirigente político.

Gran Hermano es uno de los programas que más cambia la vida de quienes participan. El reality de Telefe tuvo diferentes figuras y en las últimas horas una exparticipante confirmó su romance con un dirigente de La Libertad Avanza, algo que claramente sorprendió a todos en las redes sociales.

Se trata nada más ni nada menos que de Camila Lattanzio, la ex "hermanita" dialogó con Gonzalo Rocca en el programa +Moranza en Más Radio FM 107.5: "Estoy viendo algunas historias que estás como muy enamorada... ¿Puede ser?". Ante la consulta, Camila no dudó en hablar sobre el hombre que conquistó su corazón.

"Si si, estoy de novia hace unos meses, cinco meses más o menos", comentó. El conductor, ante esta respuesta, le consultó si la persona en cuestión estaba relacionando a los medios de comunicación y ella sorprendió expresando que estaba ligado al ámbito político.

"Está en la política, es vicepresidente de La Libertad Avanza... Lo conocí en su bar. Él tiene un bar que se llama 'Misión' en Palermo y se dio el amor", contó en la entrevista. Su pareja es nada más ni nada menos que Pablo Scalese, dirigente cercano y considerado uno de los soldados políticos de Karina Milei.