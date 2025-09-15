El exparticipante del reality de Telefe se encuentra hospitalizado y las autoridades del nosocomio dieron a conocer nuevos detalles sobre su estado de salud.

Thiago Medina está luchando por su vida luego de protagonizar un fuertísimo accidente que le causó graves heridas. El joven está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en la provincia de Buenos Aires, con un cuadro crítico y monitoreado por el personal médico.

En horas de la mañana dieron a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Medina y lleva esperanzas a la familia del exparticipante de Gran Hermano, que tiene tan solo 22 años: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".

Luego, agregaron: "Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales". Lo cierto es que dentro del cuadro crítico que enfrenta son noticias positivas y la familia no pierde las esperanzas de que Thiago pueda recuperarse.

Video: revelaron un nuevo parte médico de Thiago Medina Thiago Medina pelea por su vida: qué dice el nuevo parte médico del ex Gran Hermano