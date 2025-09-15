La hermana de Thiago Medina rompió el silencio en medio del cuadro crítico que enfrenta el ex Gran Hermano

Thiago Medina se encuentra en estos momentos luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en la localidad de Moreno. El joven fue trasladado al nosocomio luego de sufrir un duro accidente en su moto, por el cual tuvieron que intervenirlo de emergencia y realizarle la extirpación del bazo.

Si bien el personal médico especifica que su cuadro es grave, Daniela Celis (expareja) llevó esperanzas con su publicación: "Thiago tiene una leve mejoría, y eso por toda la fe, oraciones y reiki que envían! Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. Toda la luz que envían está llegando!".

En medio de todo esto, Camila "Camilota" rompió el silencio y habló con Mario Massaccesi y Paula Bernini en la señal Todo Noticias: "Estamos pidiendo oración, hoy necesitamos nosotros, nunca pensé que iba a suceder esto. Estamos acompañando a la familia".

Video: la hermana de Thiago Medina rompió el silencio La hermana de Thiago Medina rompió el silencio en medio del cuadro crítico del ex Gran Hermano

La joven se refirió a las noticias falsas que comenzaron a circular en redes sociales respecto a fotos, videos y estado de salud de Thiago: "Todo lo que se dice es falso". También dejó en claro que respecto a como vaya evolucionando el ex Gran Hermano, la familia saldrá a hablar para aclarar todo.