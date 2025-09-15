Tres ex Gran Hermano se unieron para acompañar a Thiago Medina y dejaron un fuerte mensaje: el posteo

Infama (América TV) actualizó el cuadro clínico y la situación familiar de Thiago Medina y el ciclo señaló que la familia y Daniela Celis estuvo en las últimas horas en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ante la situación, tres ex Gran Hermano se sumaron al apoyo masivo y lo dejaron en redes.

Respecto al estado de salud, el parte médico difundido en el programa indica que Thiago “sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado, signos de leve mejoría respecto al sábado ”, aunque se aclaró que el paciente continúa en estado crítico: “Ese es el último parte médico de hace un rato nomás”.

La noticia trajo alivio a allegados y seguidores: Celis publicó en sus redes una foto de una de las hijas y pidió oración: “Oremos por papá por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”. Luego compartió que “Thiago tiene una leve mejoría , y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían”. Aun así, la familia mantiene el pedido de prudencia: “Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el mismo pedido de oración”.

Varios ex Gran Hermano se pronunciaron en solidaridad a lo ocurrido con Medina , en las últimas horas, tres de ellos subieron una foto a Instagram y demostraron una vez más, su apoyo para con Thiago y su familia.

Se trata de los tres finalistas de la temporada de Gran Hermano 2022, quienes compartieron la casa más famosa del país con el joven accidentado. Más allá del compañerismo, formaron una gran amistad y dejaron ver dicha relación en sus redes sociales.

image Julieta, Marcos y Nacho, apoyando a Thiago Medina. Créditos: Instagram / poggiojulieta

Julieta Poggio, junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares; se mostraron unidos en la difícil situación. En conjunto con la tierna postal, publicaron un fuerte mensaje que se viene reiterando en los últimos días:

"Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuánta más energía más fuerza le damos", escribió Poggio, en una foto que habla de unión y cariño.