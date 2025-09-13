"Aesthetic y femenino": Julieta Poggio compartió cómo es su departamento y deslumbró por el excelente diseño

Julieta Poggio ha decidido darle un giro a su vida y ha comenzado a remodelar su departamento , el que tanto soñó y pudo lograr gracias a un consejo de Pampita. La ex Gran Hermano compartió con sus seguidores los avances de su nuevo hogar, un espacio que, según ella, es "super asthetic y muy femenino".

A través de un video en sus redes sociales, la artista mostró los avances de su nuevo hogar , que refleja su estilo personal y único. Como era de esperarse, quiso adelantar contenido antes de completar el proceso y lo mostró a sus seguidores.

El recorrido por el departamento comenzó en la cocina, uno de sus espacios favoritos. Julieta ha mostrado los nuevos muebles bajo mesada y sobre la heladera, con detalles dorados que aportan un toque elegante y delicado al lugar. El primer baño del departamento recibió la característica "de princesas", según sus palabras.

El vestidor, aunque todavía vacío, ya cuenta con estanterías y cajones de madera color roble. Poggio mostró cómo se organizan los espacios de guardado, y también adelantó que este cuarto será uno de sus favoritos una vez que termine de instalar su ropa y accesorios. Sin dudas, el espacio será un paraíso para sus fanáticos, que podrán ver cómo la artista organiza su ropa y sus accesorios.

En cuanto a otro de los cuartos del departamento, la actriz reveló que será su "maquillador". Aunque todavía no está listo, ya ha incorporado placares para guardar sus productos y anticipó que seguirá decorándolo según sus necesidades, en un claro mensaje de que el lugar será un espacio de creación para la artista.

Así es el departamento de Juli Poggio.

Finalmente, Julieta ha compartido avances de otro baño más amplio, donde colocó sanitarios en color marrón y una estantería con canastas de mimbre para organizar toallas, jabones y papel higiénico. El espacio todavía requiere detalles finales, pero ya refleja el estilo cálido y femenino que caracteriza toda la remodelación.