Así era la moto que Thiago Medina, ex Gran Hermano, conducía al momento de su accidente en Moreno

Thiago Medina, sufrió un grave accidente de tránsito el viernes alrededor de las 20 horas, cuando circulaba en su Honda XR 250 Tornado por la Ruta 7.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, sufrió un grave accidente de tránsito el viernes alrededor de las 20 horas, cuando circulaba en su Honda XR 250 Tornado por la Ruta 7. Según testigos, impactó contra un Chevrolet Corsa que giraba hacia una calle lateral, lo que provocó un choque de alta intensidad.

Cúal es el último parte de la salud de Thiago Medina El joven, que había compartido en redes sociales videos manejando la moto por su barrio, fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Allí fue operado de emergencia y los médicos debieron extirparle el bazo, además de atender lesiones en el tórax, los pulmones y otros órganos internos. Actualmente permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Su expareja y madre de sus gemelas, Daniela Celis, confirmó que Medina llevaba casco al momento del accidente, lo que evitó consecuencias más graves en la cabeza.

La moto de Thiago Medina: Honda XR 250 Tornado Accidente De Thiago