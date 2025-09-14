Dieron a conocer nuevos detalles de la salud de Thiago Medina: cómo se encuentra

El joven que participó en el programa de Telefe está internado en terapia intensiva y controlado por el equipo médico.

Thiago Medina fue protagonista de un fuerte accidente en la provincia de Buenos Aires este viernes por la noche. El exparticipante de Gran Hermano iba a bordo de su moto cuando colisionó con un auto en la parte trasera, provocándole heridas de gravedad.

Tras la llegada de personal de emergencia, el joven fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Allí se le realizó una cirugía de emergencia donde se llevó a cabo la extracción de bazo y además se constató una lesión en uno de los pulmones.

En medio de la incertidumbre por su estado, este domingo dieron a conocer nuevos detalles de la salud del ex Gran Hermano, que se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del mencionado nosocomio. Fue Ángel de Brito quien, a través de sus redes sociales, reveló la información.

Ángel de Brito reveló nueva información sobre la salud de Thiago Medina. Foto: captura de pantalla Instagram/ @angeldebritooki.

"Thiago Medina está en coma inducido. Estable, pero sigue en estado crítico", escribió el periodista y conductor de LAM en el canal de difusión que tiene para mantener al tanto a sus seguidores de las informaciones que surgen en el mundo de la farándula.