Alfa reveló la velocidad a la que conducía Thiago Medina cuando se accidentó y se metió en una gran polémica

A varios días del accidente que comprometió la vida de Thiago Medina, Alfa dio a conocer un dato y se vió envuelto en una gran polémica.

La Tora acusó a su excompañero de “colgarse de Thiago”. / Captura Telefe

El accidente vial que dejó a Thiago Medina en una situación delicada generó múltiples reacciones en el entorno de los ex Gran Hermano. Entre ellas, la presencia de Walter “Alfa” Santiago, quien se acercó al hospital para visitar al joven y luego fue protagonista de una nueva polémica.

La respuesta de Alfa a las acusaciones de La Tora tras el accidente de Thiago Alfa habló sobre el accidente de Thiago Medina y la acusación de la Tora Villar.

La visita de Alfa no pasó inadvertida, ya que poco después Lucila Villar, conocida como La Tora, deslizó en su streaming que él habría intentado “colgarse de Thiago” para “tener fama”. Esa frase desató el enojo del mediático, que no tardó en dar su versión de los hechos.

Walter Santiago participó de manera virtual en el programa online Se picó, donde fue consultado por lo ocurrido. Allí aseguró: “Hay mala gente, como los que dicen que busco popularidad con Thiago. La Tora lo dijo en su streaming. Yo no te llamé a vos ni a Georgina”. Con estas palabras, dejó en claro que no había buscado exposición mediática con su gesto.

thiago medina alfa Alfa fue al hospital a ver a Thiago Medina tras el accidente vial. Captura Gran Hermano