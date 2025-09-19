Thiago Medina, ex Gran Hermano, está siendo operado: cómo es la complicada intervención quirúrgica
El ex participante de Gran Hermano, Thiago, no ha presentado fiebre en las últimas horas, un dato clave que permitió a los médicos intervenir.
Después de una semana del grave accidente que protagonizó con su moto, Thiago Medina está siendo operado del tórax en el hospital de Moreno. La intervención fue autorizada por una junta médica interdisciplinaria luego de que el joven permaneció sin fiebre durante 48 horas.
Thiago Medina es operado hoy
Según los detalles que se difundieron en el programa A la Barbarossa, en la operación participan especialistas de varios centros médicos. La cirugía se extenderá por casi cinco horas con el objetivo de reparar ocho costillas rotas, hueso por hueso, a través de la colocación de implantes. Además, los médicos deben extraer astillas de los huesos quebrados que quedan alojadas en su cuerpo.
Te Podría Interesar
Mirá las imágenes de Thiago
Un dato alentador que se destaca es la masiva muestra de apoyo de la gente, que se acerca al hospital Mariano y Luciano de la Vega para donar sangre, demostrando un gran gesto de solidaridad.
La familia de Thiago lo acompaña en el nosocomio, siguiendo de cerca su evolución. Antes de la jornada clave, su hermana, Camilota, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para pedir "energía" para Thiago. El hospital, por su parte, ha puesto "toda la energía para que Thiago salga adelante".