La periodista le hizo una consulta que tenía que ver con el vínculo con Daniela Celis y la joven se enojó fuertemente.

Camila Deniz es una de las hermanas de Thiago Medina, el exjugador de Gran Hermano que se encuentra luchando por su vida luego de accidentarse con su moto. En las últimas horas, se conoció un nuevo parte médico que es alentador.

Es que Medina pasó la noche sin fiebre y posiblemente sea operado en los próximos días si el cuadro mejora con el pasar de las horas. En medio de todo esto, "Camilota" dialogó con Georgina Barbarossa para llevar las novedades y en la charla, estalló contra Analía Franchín, panelista del ciclo, por una pregunta que consideró fuera de lugar.

Franchín quiso saber si estaba todo bien con Daniela Celis, la ex de Thiago, y Camila se ofendió con la consulta: "¿Está todo bien con Daniela?", preguntó. Ante esto, la joven decidió ponerle los puntos de manera furiosa y todo ocurrió en pleno vivo y en las inmediaciones del hospital donde se encuentra el ex Gran Hermano.

Video: Camila, la hermana de Thiago Medina, enfureció con Analía Franchín La hermana de Thiago Medina, estalló contra Analía Franchín y abandonó la entrevista: "Me voy"

"Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso", expresó Deniz, claramente enojada por la consulta que le realizó la periodista. Además, sostuvo que "Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo".