El angustioso pedido de Daniela Celis tras el último parte médico de Thiago Medina

Luego del reciente informe sobre el delicado estado de salud del creador de contenido, su expareja reforzó una importante petición dirigida a sus seguidores.

Desde sus redes sociales, Pestañela le contó a sus seguidores lo que informaba el último parte médico de su expareja. Daniela Celis se dirigió a su comunidad para narrar la compleja etapa que atraviesa Thiago Medina luego de sufrir un grave episodio vial la semana anterior.

En medio de la angustia que rodea a la familia del ex Gran Hermano, con un gesto valorado por sus allegados virtuales, la influencer transmitió serenidad y expresó su gratitud por el respaldo colectivo. “Recién salimos del hospital, queremos compartir con ustedes el estado de Thiago”, manifestó.

El parte médico, compartido con honestidad, indicaba un desarrollo clínico algo incierto pero también alentador. “Como ya es de público conocimiento las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, detalló la mensaje, reflejando algo de optimismo.

La publicación de Daniela Celis luego de conocer el parte médico sobre la salud de Thiago Medina X2Twitter.com_G1EabfeXsAAzYsZ

Para el procedimiento, se coordinará un esfuerzo médico conjunto de alto nivel. “Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Bs As, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría. Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca”, añadió, haciendo un desesperado llamado a la fe y la solidaridad espiritual de su audiencia.