La profunda emoción de Daniela Celis al revelar lo que le expresó a Thiago Medina cuando lo vio en el hospital

El estado de salud de Thiago Medina sigue generando preocupación, tras el violento accidente vial sufrido el pasado viernes. El joven, reconocido por su paso en el reality más famoso de Telefe, continúa en internación en el hospital de Moreno. Su estado clínico, calificado como sumamente delicado, mantiene a su círculo íntimo en vilo, conteniendo el aliento ante cada parte médico. Ante esta delicada situación, Daniela Celis fue interceptada por los medios en la puerta del nosocomio y allí hizo algunas importante revelaciones respecto a cómo vive esta angustiosa experiencia con su ex.

La desesperación inicial se transformó rápidamente en un llamado colectivo a la fe. Ante la crudeza del diagnóstico, sus seres más cercanos impulsaron una ferviente solicitud de cadena de oración, apelando a la espiritualidad como un bastión de esperanza para su mejoría. Este clamor se esparció por redes sociales y grupos cercanos, tejiendo una red de apoyo espiritual alrededor de Thiago y su familia.

Sobre cómo se enteró de la tragedia, Daniela Celis, madre de sus hijas, ofreció un relato estremecedor este martes en Intrusos (América TV). Narró que la inquietud comenzó al regresar a su hogar y notar su ausencia, una sensación extraña que se intensificó con cada llamada sin respuesta. La tranquilidad se quebró de manera brutal al recibir la comunicación más temida. "Llegué a casa y no lo encontré, lo llamaba y me parecía muy rato que no atendía. La hermana me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado. Después de media hora me atiende la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar, lo escuché. Me dijeron por teléfono: 'estábamos esperando tu llamado, Thiago está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, está en quirófano, no podemos darte ningún diagnóstico'", recordó con total angustia Pestañela.

Daniela Celis expresó la angustia que sintió al ver a Thiago Medina en el hospital

La oportunidad de un breve encuentro junto a la cama de Thiago en el nosocomio, ocurrió el domingo, un instante de apenas tres minutos que quedará grabado a fuego. En ese lapso, cada palabra fue medida, cargada de una intención vital. Su principal objetivo fue lograr que, en algún nivel de su conciencia, él percibiera su presencia y un mensaje de calma. "Pude verlo el domingo tres minutos por primera y única vez. Le hablaba. Quería que él escuche mi voz y que sepa que las nenas estaban bien, que se tome su tiempo y se quede tranquilo y se tome su tiempo, tiene un corazón inmenso", confesó muy angustiada, tras su experiencia en la internación de su ex.