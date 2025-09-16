Continúa el estado crítico de Thiago Medina: los detalles del nuevo parte médico

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un nuevo parte médico de Thiago Medina, que ha revelado nuevos desafíos en la recuperación del joven, que se encuentra internado en la terapia intensiva. Su estado fue provocado por un duro accidente de tránsito y todos los fanáticos de Gran Hermano esperan con ilusiones cada detalle.

El mundo del espectáculo sigue con gran atención la evolución del estado de salud de Thiago Medina , el ex participante de Gran Hermano, quien permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La situación del joven de 22 años es crítica y su pronóstico es reservado.

Un nuevo comunicado oficial reveló una nueva complicación en la salud del joven. El informe señala que el paciente "presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico". La noticia generó una gran preocupación entre sus seguidores, que esperaban un avance en su recuperación.

El informe también indica que "no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado", lo que ha dejado en claro que el estado del joven es el mismo que en los días anteriores. Además, el comunicado oficial remarca que Thiago "se encuentra estable y con pronóstico reservado". La palabra "estable" es un alivio para los fanáticos, pero el "pronóstico reservado" deja en claro que la lucha del joven no ha terminado.

posteo daniela sobre thiago Daniela Celis ha vuelto a pedir una cadena de oración. @danielacelis01

En este contexto de incertidumbre, Daniela Celis, su expareja, ha vuelto a tomar sus redes sociales para pedir ayuda a la gente. La ex participante de Gran Hermano le ha pedido a sus seguidores que "refuercen la cadena de oración" para que Thiago pueda salir adelante de esta dura situación. La desesperación de sus seres queridos ha dejado en claro que la situación es crítica y que la fe es la única esperanza.