La joven se encontraba al aire en "Cuestión de Peso" hablando sobre su hermano y no pudo evitar emocionarse.

Camila y Thiago Medina son hermanos muy unidos y lo demostraron cada vez que podían tanto en la televisión como fuera de ella. El accidente que hoy lo tiene al exparticipante de Gran Hermano luchando por su vida, conmocionó a su familia y al mundo del espectáculo.

Si bien tanto Daniela Celis como el entorno familiar de Thiago prefieren no hablar tanto con la prensa, en las últimas horas "Camilota" rompió el silencio en el programa "Cuestión de Peso" (El Trece) y no pudo aguantar el llanto debido al mal momento de salud que atraviesa su hermano.

"Acá andamos como podemos, sacando fuerzas de donde no la tengo, pero tengo que estar firme", comenzó diciendo Camila en comunicación con Mario Massaccesi. También dejó en claro que "lo único que pido es oración, oren por mi hermano. Hoy me tocó a mí pasar esta situación y es algo que no lo puedo asimilar, estoy tratando de superar un poco de lo que me pasó".

Video: Camila, la hermana de Thiago Medina rompió en llanto Camila, la hermana de Thiago Medina, rompió en llanto en pleno vivo: "Muriendo por dentro"

En otra parte de la charla, sostuvo: "Estamos unidos, en familia y con Daniela, apoyándonos. La estamos acompañando a ella y la familia de Daniela nos está acompañando a nosotros". La hermana del joven subrayó que "somos fuertes, pero yo me estoy muriendo por dentro, se me destroza el alma".