La obra "Charlie y la Fábrica de Chocolates" llega a Buenos Aires: cuándo y cómo audicionar

Luego de que “La Sirenita” acaparara la atención de los aficionados del teatro porteño , la productora anunció la llegada de un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: " Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show" . Se trata de la adaptación teatral de la popular historia de Roald Dahl, que arribará al Teatro Gran Rex en la temporada de invierno del 2026.

De acuerdo con el anuncio de la producción, la obra teatral iniciará su camino en el país con una convocatoria abierta de audiciones para niños y niñas de entre 9 y 12 años, quienes integrarán el elenco infantil.

La producción busca talentos infantiles de entre 9 y 12 años (o que aparenten esa edad), con aptitudes destacadas en canto y actuación , así como nociones de danza. Algunos de los personajes a interpretar requerirán conocimientos específicos de danza clásica o estilos modernos , entre ellos jazz, pop y urbano.

La inscripción para participar del proceso de selección se encuentra abierta hasta el 28 de septiembre de 2025 y se realiza a través de este link. Las audiciones presenciales están previstas para la semana del 13 de octubre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que los ensayos se desarrollarán durante abril y mayo de 2026.

Edad requerida: 9 a 12 años o que aparenten esa edad

9 a 12 años o que aparenten esa edad Habilidades necesarias: Canto, actuación y facilidad para la danza

Canto, actuación y facilidad para la danza Inscripción: Hasta el 28 de septiembre de 2025, únicamente vía formulario online

Hasta el 28 de septiembre de 2025, únicamente vía formulario online Audiciones presenciales: Semana del 13 de octubre de 2025 la Ciudad en Buenos Aires

Semana del 13 de octubre de 2025 la Ciudad en Buenos Aires Ensayos: Entre abril y mayo de 2026

Entre abril y mayo de 2026 Funciones: Invierno 2026, en el Teatro Gran Rex

El fenómeno teatral que llega a la Argentina

“Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” se suma a la lista de producciones teatrales de gran escala que han tenido adaptaciones en las tablas de Argentina. Desde su estreno en el West End de Londres en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, la obra ha recorrido escenarios de gran relevancia, incluyendo Broadway y giras en distintas ciudades de Estados Unidos.

“Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”, fue el mensaje de los productores que encaran esta nueva propuesta.