"La Sirenita" llega al Gran Rex: un nuevo éxito musical para toda la familia

Con la cuenta regresiva ya iniciada para el estreno de La Sirenita en Buenos Aires, los protagonistas de esta esperada comedia musical compartieron sus sensaciones en una entrevista exclusiva con MDZ. El espectáculo, que se subirá al escenario del Gran Rex el próximo 5 de junio, promete ser uno de los grandes eventos de la temporada, y sus artistas no pueden estar más emocionados por lo que está por venir.

Un musical de Disney con un toque único

Albana Fuentes, quien interpreta a la icónica Ariel, no esconde la emoción que siente por este nuevo proyecto: "Para mí, va a ser muy mágico. Espero que todos puedan venir a disfrutarlo con nosotros", expresó. Con una conexión especial con su personaje, Albana se muestra entusiasmada por darle su propio sello a Ariel, especialmente con un enfoque más "guerrero", como ella misma lo define. "Ariel me llama mucho su cuestionamiento constante de todo. Siento que hay algo de mí que resuena con eso, y quiero hacerla más power", comentó, destacando que esta es una oportunidad única para interpretar a una princesa que no teme desafiar las normas.

José María Listorti, por su parte, se siente igualmente feliz por su papel como Sebastián, el simpático cangrejo. "La comedia musical es un rubro que me fascina. Después de Matilda, me enamoré aún más de este género", explicó. Listorti, conocido por su versatilidad en la comedia, se mostró cómodo con el desafío que le presenta su personaje, un "chupamedias" del Rey Tritón que aporta una gran cuota de humor al espectáculo. "Me gusta mucho lo irreverente de Sebastián, tiene una línea humorística que me cuaja", expresó, resaltando lo especial que es para él poder interpretar un personaje tan querido por los fans de la película original.

El elenco, que cuenta con más de 30 artistas en escena, promete una experiencia única para el público. La participación de actores como Osvaldo Laport, Evelyn Botto y Pablo Turturiello también se ha convertido en uno de los grandes atractivos del show. Osvaldo Laport, quien se pondrá en las escamas del Rey Tritón , no oculta su emoción por formar parte de esta gran producción. "Es un privilegio estar en un espectáculo de esta magnitud. Estoy aprendiendo mucho y disfrutando cada momento", expresó el actor, visiblemente conmovido por el desafío de adaptarse a un formato tan distinto al que está acostumbrado.

Evelyn Botto quién representará a Úrsula, la villana más temida del océano, también se mostró entusiasta: "Es mi primer musical, y estoy muy contenta de poder ser parte de este elenco tan talentoso", dijo la actriz, quien se está adaptando al ritmo y la magia del teatro musical. Para ella, la oportunidad de compartir escenario con figuras consagradas como Laport y Turturiello es un sueño hecho realidad.

Un espectáculo para todos

Una de las grandes propuestas de La Sirenita es su accesibilidad. José María Listorti hizo hincapié en la importancia de que el espectáculo sea para toda la familia, asegurando que, aunque esté basado en una historia infantil, la obra es para todo tipo de público. "La comedia musical va más allá de una obra infantil. Es para cualquier persona, independientemente de la edad", afirmó. Además, destacó que las entradas son asequibles, con precios a partir de los 20.000 pesos, lo que permite que más personas puedan disfrutar de una producción de Broadway en Buenos Aires.

Por su parte, Pablo Turturiello quien dará vida al joven príncipe Eric, agregó que el teatro tiene una energía única que el streaming nunca podrá replicar. "No hay nada como la experiencia de ver un espectáculo en vivo. El teatro tiene algo muy especial, es un intercambio de energía constante entre el público y los artistas", expresó el actor, quien también destacó lo emocionante que es ver a la audiencia reaccionar en tiempo real.

Una apuesta por el teatro en tiempos de streaming

La creciente popularidad de las plataformas de streaming ha llevado a muchos a cuestionarse sobre el futuro del teatro. Sin embargo, los protagonistas de La Sirenita tienen claro que no hay competencia entre ambos formatos. "El teatro tiene algo que no se puede reemplazar: la energía en vivo", afirmó Albana Fuentes. José María Listorti coincidió, añadiendo que "cada función es única y depende de cómo estemos ese día, de la conexión con el público. Eso no se puede replicar".

A medida que el estreno de La Sirenita se acerca, la emoción crece entre los artistas y los fans. Con un elenco talentoso, una producción impresionante y la magia de Disney en el escenario, este musical promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada en Buenos Aires.

Las entradas ya están a la venta y se esperan funciones llenas de magia, risas y emoción. Las mismas pueden adquirirse en hasta seis cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa, siempre a través del sistema TuEntrada o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 857.