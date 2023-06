Heathers, el musical, estrena este sábado en el Teatro Ópera

La versión local de “Heathers, el musical”, que cuenta con la dirección de Fernando Dente, estrenará este sábado 1 de julio a las 17 en el porteño teatro Ópera. El elenco está encabezado por Sofi Morandi, que encarnará a Heather Chandler y Nico Di Pace en el rol de JD.

La trama es una comedia negra que aborda temas oscuros como el acoso escolar, el suicidio de adolescentes, la agresión sexual y la violencia dentro del colegio. La pieza, que se podrá ver en la sala de avenida Corrientes 860, tiene fechas programas durante todo julio.



El musical, que se estrenó en 2010 en Nueva York, con música, letra y libreto de Laurence O'Keefe y Kevin Murphy, está basado en la película de 1988 del mismo nombre escrita por Daniel Waters, dirigida por Michael Lehmann, y protagonizada por Winona Ryder y Christian Slater.

Parte del elenco fue elegido a través de un casting en todo el país.

El destacado elenco, que gran parte fue seleccionado a través de un casting del que participaron más de 6000 aspirante de todo el país, se completa con: Julia Tozzi como Verónica Sawyer, Flor Anca en la piel de Heather Duke, Martu Loyato en el rol de Heather McNamara, y Chechu Vargas en el rol de la profesora, serán otras de las figuras que formarán parte de esta obra de culto.

Además estarán Rocio Caldes, Lázaro Balista, Giuliana Tagliamonte, Nico Esquivel, Ludmila Piovano, Santiago Leguizamo, Ana Petrich, Paz Gutierrez, Pablo Turturiello, Santiago Toledo, Andrés Passeri, Sol Wainer y Sebas Ziliotto.

Sofi Morandi y Nico Di Pace, contaron sus sensaciones

Sofi Morandi, que encarnará a Heather Chandler y Nico Di Pace en el rol de JD, son los protagonistas de Heathers, el musical, que desembarca este sábado en el Teatro Ópera. En diálogo con MDZ, la joven actriz neuquina reveló que "fue un proceso re lindo. Es la etapa que más me gusta la de los ensayos y lo dimos todos. Era re lindo levantarse e ir a ensayar y ahora se viene el debut".

Sofi Morandi es una de las protagonistas del musical.

Los ensayos de esta obra son particulares porque, al ser un musical, tienen coreografías, actuación y canto. "Se ensaya todo por separado. Es la coreografía por un lado, lo vocal por el otro y así. Fue bastante organizado con un cronograma que te dice qué hay cada día", detalló Sofi.

La trama de este reconocido espectáculo tiene un fuerte mensaje y un llamado a la concientización haciendo hicapié en la adolescencia, una etapa en donde se marcan la personalidad.

"Yo descubrí el teatro desde muy chico, entonces esa era mi pasión y lo que me motivaba en la semana, en los recreos", cuenta Nico sobre su adolescencia. Sofi, que hace el rol de la adolescente mala, recuerda con mucha simpatía que a sus 15 años "era muy amiguera por suerte y era como una especie de payasito. Siempre fui buena gente, lo digo porque mi personaje es muy mala y bueno, no me tocó vivir eso". Nico Di Pace y Julia Tozzi tienen participaciones muy destacadas.

Con entradas agotadas para las primeras funciones, el joven que interpreta a JD asegura que en la obra "van a reflexionar un poco con su adolescencia, van a volver atrás al primer amor, pero en un contexto de una fiesta muy divertida y con mucho humor. Les va a llenar el corazón y se van a divertir".

"Pasan muchas cosas, hay muchos estímulos y hay banda en vivo que es una locura. Siento que también hay una bajada de línea en cuanto se habla de bullying, se habla de suicidio, se pone oscura, pero desde un lado súper orgánico y siento que son temas que está bueno hablarlos", finalizó Sofi Morandi invitando a todos a ver Heathers, el musical.