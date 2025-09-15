Presenta:

Conmovedor: el nuevo mensaje de Daniela Celis en medio del dolor por el estado de Thiago Medina

La madre de las hijas del exjugador de Gran Hermano no pierde las esperanzas y compartió un hermoso escrito en su cuenta de Instagram.

La ex GH se expresó en sus redes. Fotos: captura de video YouTube/ LUZU TV/ Instagram: @thi4go_km.

Thiago Medina lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. El exparticipante del reality de Telefe tuvo una pequeña mejoría y en medio del dolor, Daniela Celis compartió un claro y emotivo mensaje.

El último parte médico fue alentador: "Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales".

Daniela y la familia de Medina van constantemente al nosocomio en los horarios de visita y también para recibir el parte médico correspondiente. En las últimas horas, la expareja publicó un posteo agradeciendo por las oraciones.

"La luz de cada vela que prendo es enorme. Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían! Y yo se las agradezco a cada uno, necesitamos seguir orando, con fé vamos a lograr su evolución", expresó Celis. Este escrito fue acompañado por hermosas imágenes que sin dudas marcan la vida del joven.

El posteo de Daniela Celis dedicado a Thiago Medina

Daniela Celis se encuentra conmocionada por la situación. Foto: captura de pantalla Instagram/ @danielacelis01.

En una especie de altar que armó la exparticipante de Gran Hermano, se puede ver una foto de ellos junto a sus dos hijas y por supuesto, el dibujo que le regalaron las pequeñas a Thiago con un rosario al lado del mismo. Thiago está peleando por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva tras impactar fuertemente contra un auto mientras manejaba su moto.

