Conmovedor: el nuevo mensaje de Daniela Celis en medio del dolor por el estado de Thiago Medina

La madre de las hijas del exjugador de Gran Hermano no pierde las esperanzas y compartió un hermoso escrito en su cuenta de Instagram.

Thiago Medina lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. El exparticipante del reality de Telefe tuvo una pequeña mejoría y en medio del dolor, Daniela Celis compartió un claro y emotivo mensaje.

El último parte médico fue alentador: "Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales".

Daniela y la familia de Medina van constantemente al nosocomio en los horarios de visita y también para recibir el parte médico correspondiente. En las últimas horas, la expareja publicó un posteo agradeciendo por las oraciones.

Video: así fue el accidente de Thiago Medina Thiago Medina lucha por su vida: dieron a conocer el video del grave accidente que sufrió

"La luz de cada vela que prendo es enorme. Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían! Y yo se las agradezco a cada uno, necesitamos seguir orando, con fé vamos a lograr su evolución", expresó Celis. Este escrito fue acompañado por hermosas imágenes que sin dudas marcan la vida del joven.