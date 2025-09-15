Daniela Celis se enteró del grave accidente que sufrió Thiago Medina , exparticipante de Gran Hermano, después de insistir sin respuesta en el teléfono del joven tras una discusión que, según cuentan desde Puro Show, mantuvieron esa misma noche.

El cronista Walee Leiva relató en el programa cómo fueron los minutos previos y la desesperación de la mujer hasta confirmar la internación.

Según el relato difundido en Puro Show, “ Thiago había salido de la casa de Daniela. Por lo que me dicen, se habían juntado y habían tenido una especie de discusión”, explicó Walee Leiva desde el móvil. “Él se fue con la moto y Daniela empieza a llamarlo a su celular, pero él no la atendía”, agregó el cronista, y detalló que ella “siguió insistiendo hasta que alguien la atiende y es ahí que ella se entera de que Thiago tuvo un accidente”.

En el mismo informe se contó además que, al arribar al hospital, el personal llegó a identificar a Thiago y se contactó con referentes que podían dar aviso a la familia: “En el mismo momento, alguien del hospital lo reconoce a Thiago y llama a Romina Uhrig , porque ella fue funcionaria del municipio y tenían su teléfono” , relató Walee Leiva.

El cronista indicó que al intentar desbloquear el teléfono del joven no pudieron acceder a sus contactos, lo que retrasó las comunicaciones con sus familiares. Romina Uhrig recibió el llamado y, a su vez, se comunicó con Daniela, quien ya estaba en llanto cuando recibió la noticia.

Otra voz en la historia

Embed - Así recibió Daniela Celis la noticia del grave accidente de Thiago Medina: "Habían tenido una discusión"

Dasty, amigo de Thiago y una de las voces cercanas al entorno, se mostró conmovido y reconoció que no estaba al tanto de todos los detalles de la discusión: “Desconozco si justo esa noche habían peleado porque no me dijo nada”, admitió.

El músico también relató la complejidad de la relación entre Thiago y Daniela: “Intentaban llevarse bien pero tenían sus diferencias. Él no quería hablar mucho del tema pero sí me decía que quería estar bien con ella por las nenas, que no se quería perder nada de su crecimiento”. “Siempre hubo mucho amor pero capaz antes de separarse, peleaban mucho y eso no estaba bueno”, cerró Dasty.