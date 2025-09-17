Se conoció el último parte médico de Thiago Medina: "Volvió a tener fiebre"

A menos de una semana del brutal choque, el hospital en el que atraviesa su internación el ex Gran Hermano emitió un informe sobre su estado de salud.

En medio de la conmoción que atraviesa su familia, luego del brutal choque que sufrió con su moto el pasado viernes y tras una extensa jornada en la unidad de cuidados intensivos, se ha emitido el último parte médico hasta el momento, sobre el estado de salud de Thiago Medina.

El reconocido exparticipante del reality de Telefe, portaba protección para la cabeza al instante del violento impacto. No obstante, las consecuencias para su organismo fueron severas, con traumatismos en la región del tórax que demandaron una intervención quirúrgica urgente el pasado viernes, la cual incluyó la remoción de uno de sus órganos, el bazo.

Su situación clínica, aunque se describe como estabilizada, aún demanda su permanencia en el área de terapia intensiva del nosocomio Mariano y Luciano de la Vega, bajo los efectos de sedación profunda. En este contexto, durante la tarde de hoy, miércoles, la institución médica —adscrita a la cartera de Salud bonaerense— emitió una actualización formal del parte médico.

Qué dijeron en Intrusos sobre el parte médico de Thiago Medina

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comienza diciendo el parte oficial. El documento también detalla un síntoma recurrente: "Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica", reveló Andrea Taboada en Intrusos, mientras leía el parte médico oficial que se emitió cerca de las 14.00 este miércoles.