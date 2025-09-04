Afirman que Rusherking tuvo un encuentro íntimo con una ex Gran Hermano: de quién se trata

Fernanda Iglesias contó detalles del encuentro que tuvo el artista con una exjugadora de la edición 2025 y sorprendió a todos.

Una bomba estalló en el mundo de la farándula y tiene que ver con un fogoso encuentro que habría ocurrido entre Rusherking y una conocida exparticipante de Gran Hermano de la última edición en la que salió ganador, Santiago Algorta. La noticia la compartieron en "Puro Show" (El Trece) y contaron todos los detalles.

Fue Fernanda Iglesias, panelista del ciclo, quien dio a conocer la información y sorprendió a todos sus compañeros: "Él la buscó porque ella es muy linda y bueno...". Luego, dejó en claro que insistió por las redes sociales para entablar conversación con la ex "hermanita".

Ella es nada más ni nada menos que "Martina Pereyra, ex Gran Hermano. Está trabajando en Multi Talent, en la agencia, y ya hizo varias campañas porque la contrataron marcas". Lo cierto es que por el momento ni Martina ni Rusherking han desmentido la información que compartió la periodista de El Trece.

Video: Rusherking habría tenido un encuentró íntimo con una ex Gran Hermano Afirman que una Rusherking tuvo un encuentro íntimo con una ex Gran Hermano: de quién se trata