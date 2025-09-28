Una nueva jugada de Telefe: Gran Hermano vuelve a la pantalla en 2026 con una "Generación Dorada"

La espera de los fanáticos de Gran Hermano está por llegar a su fin. Después de una exitosa temporada, el reality show más famoso del país se prepara para una nueva edición, la cual ya tiene nombre, "Generación Dorada", y una posible fecha de estreno que ha mantenido a todos en vilo.

La nueva edición especial de Gran Hermano se espera para 2026, con la conducción de Santiago Del Moro . Según reveló el periodista Agustín Rey, de Radio 10, el reality show estaría al aire entre fines de enero y los primeros días de febrero, una fecha que marcará el regreso de la televisión en vivo al prime time.

Sin embargo, la fecha exacta de su comienzo dependerá de los números que obtenga Masterchef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara. El reality de cocina, que comenzará a mediados de octubre, contará con 24 participantes, lo que implicará una extensa temporada.

La noticia del posible inicio de Gran Hermano en 2026 se espera que sea confirmada por Santiago Del Moro en la 53° edición de los Premios Martín Fierro, que se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre. El conductor del ciclo ha sido el encargado de anunciar todas las novedades del reality show en los últimos meses.

¿Cuándo empezará Gran Hermano Generación Dorada?

Una de las grandes noticias que se revelaron sobre la nueva edición es el casting, que ha sido un verdadero éxito. La producción se encuentra buscando todo tipo de participantes, desde "influencers, deportistas, exjugadores de GH, artistas o cualquier persona que se considere famosa, pero también personas totalmente anónimas". El propio Santiago Del Moro afirmó en su momento que es "mucho más que un Gran Hermano All Stars, porque en All Stars hay exparticipantes y acá pueden participar todos".

Santiago del moro 3.jpg La fecha de estreno se anunciará en los Martín Fierro 2025. Gabriel Sotelo

Además, el conductor informó que Gran Hermano podrá emitir "Golden Tickets" para invitar a su casa a quien considere. "Es decir, que además de la gente que se inscriba, también podrá convocar a su criterio a jugadores con el único requisito de ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de jugar Gran Hermano ”, concluyó Del Moro en su momento.