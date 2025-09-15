El conductor dialogó con LAM en América y opinó de manera tajante sobre la información que salió a la luz semanas atrás.

Santiago del Moro es uno de los conductores más exitosos que tiene Telefe y el canal se convirtió en su segundo hogar. El conductor estuvo al mando de las ediciones anteriores del Gran Hermano y además promocionó la famosa "edición dorada" del reality.

Sin embargo, en "Intrusos" comentaron que la etapa al frente del ciclo y de Telefe había terminado, algo que sorprendió a todos en redes sociales: "Lo tengo confirmado por una muy alta fuente y lo que me dicen es que esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano".

En medio de todo esto, desde LAM fueron a buscar la palabra del conductor y fue contundente con sus declaraciones: "Nunca me fui de Telefe, estoy feliz y espero que sea por muchos años". Luego de esto, la cronista le consultó por qué surgieron estos rumores y nuevamente fue tajante.

Video: Santiago del Moro habló por primera vez de los rumores de salida de Telefe Santiago del Moro reapareció en televisión y habló sobre los rumores de salida de Telefe

"Yo lo hablé con Paula y no creo que ella tenga mala información. Creo que se malentendieron algunas cuestiones, creo que alguien a ella se lo dijo y se lo tiró para ensuciar un poco la cancha", reveló Del Moro. El conductor dejó en claro que nunca estuvo en su cabeza salir del "canal de la familia".