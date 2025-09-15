Santiago del Moro reapareció en televisión y habló sobre los rumores de salida de Telefe
El conductor dialogó con LAM en América y opinó de manera tajante sobre la información que salió a la luz semanas atrás.
Santiago del Moro es uno de los conductores más exitosos que tiene Telefe y el canal se convirtió en su segundo hogar. El conductor estuvo al mando de las ediciones anteriores del Gran Hermano y además promocionó la famosa "edición dorada" del reality.
Sin embargo, en "Intrusos" comentaron que la etapa al frente del ciclo y de Telefe había terminado, algo que sorprendió a todos en redes sociales: "Lo tengo confirmado por una muy alta fuente y lo que me dicen es que esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano".
En medio de todo esto, desde LAM fueron a buscar la palabra del conductor y fue contundente con sus declaraciones: "Nunca me fui de Telefe, estoy feliz y espero que sea por muchos años". Luego de esto, la cronista le consultó por qué surgieron estos rumores y nuevamente fue tajante.
Video: Santiago del Moro habló por primera vez de los rumores de salida de Telefe
"Yo lo hablé con Paula y no creo que ella tenga mala información. Creo que se malentendieron algunas cuestiones, creo que alguien a ella se lo dijo y se lo tiró para ensuciar un poco la cancha", reveló Del Moro. El conductor dejó en claro que nunca estuvo en su cabeza salir del "canal de la familia".
Respecto al futuro laboral en Telefe, Santiago contó que el 29 de septiembre, día de los Martín Fierro de Televisión, oficializarán cuando comenzará Gran Hermano, generación dorada. Respecto a los panelistas que lo acompañarán, sostuvo que los clásicos van a estar, pero algún nombre nuevo aparecerá.