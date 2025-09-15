Homo Argentum, entre las cuatro películas argentinas preseleccionadas para los premios Oscar: cuáles son las otras tres que podrían desplazarla

Más allá de su gran performance en la taquilla, la película con Guillermo Francella podría caer ante alguna de las restantes propuestas que buscan posicionarse en la máxima gala del cine de Hollywood.

La taquillera Homo Argentum está entre las cuatro películas preseleccionadas por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, para representar al país en la próxima entrega de los premios Oscar. Además, este lunes también fueron anunciados los cuatro films nacionales que perfilan para los Goya. El tanque estelarizado por Guillermo Francella quedó en carrera para ambas premiaciones.

Sin embargo, Homo Argentum se apunta en un listado que también incluye otros títulos como La mujer de la fila, de Benjamín Ávila y progatonizada por Natalia Oreiro. Basada en un caso real, la popular actriz interpreta a una mujer viuda de clase media que enfrenta la detención de su hijo mayor. También aparece entre las preseleccionadas al Oscar a Mejor película internacional, Belén, segundo largometraje de Dolores Fonzi como directora y protagonista, que se estrena el próximo jueves en los cines de nuestro país y es parte de la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián. El relato reconstruye el calvario de una joven tucumana que pasó dos años y medio en prisión, acusada injustamente de haber asesinado a su bebé.

A los dos films mencionados, se les suma Algo nuevo, algo viejo, algo prestado; original trabajo dirigido por Hernán Rosselli que fue aclamado en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Combinando elementos de documental y ficción, la narrarción gira alrededor de una familia del conurbano bonaerense que se dedica a las apuestas ilegales.

Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella

Más allá del gran éxito de Homo Argentum en la taquilla, la Academia de Hollywood suele inclinarse por producciones internacionales con rigor dramático y paso exitoso por algún festival internacional de cine. En este sentido, Belén suena como la apuesta más indicada para aspirar a un lugar en los premios Oscar.