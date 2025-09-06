Los dos motivos por los que Homo Argentum se desploma en la taquilla tras alcanzar el millón y medio de espectadores

Este jueves, Homo Argentum comenzó su cuarta semana en las carteleras de los cines argentinos, y tras 21 días de indiscutido reinado en la taquilla, la película éxito del cine nacional cayó al segundo lugar del ranking; al ser barrida de la cima por El conjuro 4: últimos ritos.

Según el reporte oficial de Ultracine, la cuarta entrega de la popular saga de terror convocó entre jueves y viernes 231.470 personas a las salas, mientras Homo Argentum acusó un delive con 28.244 entradas vendidas, es decir ocho veces menos que el tanque de Hollywood que se adueñó de la taquilla.

A la hora de analizar los dos motivos de la pronunciada baja en los tickets despachados por la propuesta estelarizada por Guillermo Francella, en primer lugar hay que remarcar que en los últimos años se ha afianzado la tendencia de que un estreno convocante monopolice la atención del gran público. En este caso, El conjuro 4 se impone como el evento que concentra el mayor volumen de entradas, no sólo por la masa de seguidores que ha conquistado esta franquicia del cine de horror, sino también porque a diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, cuando en cartelera podían convivir entre dos y cuatro títulos con gran performance en las boleterías; hoy solamente parece haber lugar para un solo acontecimiento que se imponga en la agenda masiva del fin de semana.

Homo Argentum cae en la taquilla a manos de El conjuro 4 El Conjuro 4: ÚLtimos Ritos - tráiler oficial subtitulado

Por otro lado, el fenómeno inmediato de Homo Argentum, que en sus primeros tres días de exhibición entre el 14 y el 16 de agosto, llevó a más de 330.000 espectadores a los cines, estuvo motorizado tanto en el atractivo de Guillermo Francella como talismán de la taquilla, como en la absurda y desmesurada polémica que estalló en los medios y las redes alrededor del film nacional. Sin embargo, una vez que bajó la espuma del revuelo, llegó la hora de que el único tanque argentino cosecha 2025 se sostenga por sí mismo, y allí es donde el boca en boca parece haber quedado algo corto.