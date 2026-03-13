6 series y películas que acaban de llegar al streaming y no te podés perder

El streaming sigue sumando novedades a su catálogo con títulos que llegan desde el cine, nuevas temporadas de series populares y producciones originales que buscan captar la atención del público.

Entre los lanzamientos más comentados aparece Scarpetta: Médico forense, el thriller criminal protagonizado por Nicole Kidman que adapta las populares novelas de Patricia Cornwell. También llegó al streaming Zootopia 2, la secuela animada que fue un fenómeno en cines y que ahora puede verse en Disney+.

A esto se suman el regreso de una de las series románticas más populares de Netflix, nuevos thrillers y varias películas recientes que amplían la oferta para el fin de semana. Si estás buscando qué ver en streaming , estas son seis películas y series que acaban de estrenarse en las plataformas.

Prime Video acaba de estrenar un nuevo thriller protagonizado por Nicole Kidman , basado en las populares novelas de Patricia Cornwell, que han vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo.

La serie sigue a Kay Scarpetta, una brillante patóloga forense que vuelve a ocupar el cargo de médica forense jefe en Virginia mientras se enfrenta a una serie de asesinatos que parecen conectarse con un caso que marcó su carrera décadas atrás. A medida que avanza la investigación, Scarpetta utiliza las herramientas más avanzadas de la ciencia forense para descifrar lo ocurrido, pero el caso también la obliga a enfrentar secretos del pasado y conflictos personales que amenazan con desestabilizar su vida profesional y familiar. La historia alterna entre el presente y finales de los años noventa, mostrando cómo los crímenes del pasado siguen proyectando su sombra sobre el presente.

Scarpetta - Tráiler Oficial Prime Video

Con 8 episodios, la serie cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, junto a Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker y Ariana DeBose.

Un lugar para soñar (Temporada 7) | Netflix

un lugar para soñar t7 Netflix

Ya llegó a Netflix la séptima temporada de Un lugar para soñar (Virgin River), la exitosa serie romántica de la plataforma basada en las novelas de Robyn Carr, protagonizada por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson.

La nueva entrega se centra en la nueva vida de Mel y Jack como recién casados mientras inician el proceso de adopción. La paz del pueblo se rompe con el asesinato de Calvin y la desaparición de Charmaine con sus gemelos, lo que desata una investigación policial liderada por Mike y Brie. Mientras tanto, el Doc lucha por salvar su clínica de una absorción corporativa y Lizzie y Denny dan la bienvenida a su primera hija, equilibrando el romance habitual con un suspenso mucho más oscuro.

Un lugar para soñar - teaser temporada 7

La nueva temporada cuenta con 10 episodios, que ya se encuentran disponibles en Netflix.

Esa noche | Netflix

esa noche La serie española cuenta con 6 episodios. Netflix

La plataforma también acaba de estrenar una miniserie española de 6 episodios, basada en la novela That Night de Gillian McAllister.

Este thriller arranca con un accidente que cambia la vida de tres hermanas para siempre. Durante unas vacaciones en República Dominicana, Elena atropella accidentalmente a un hombre en una carretera aislada. Asustada por las consecuencias legales, decide llamar a sus hermanas Paula y Cris para pedir ayuda. Lo que parecía un error trágico se transforma rápidamente en una cadena de decisiones cada vez más peligrosas mientras intentan ocultar lo ocurrido.

Esa noche - Tráiler

A partir de ese momento, la historia explora hasta dónde están dispuestas a llegar las protagonistas para proteger a su familia. La investigación policial y el peso de la culpa comienzan a cerrar el cerco sobre ellas, mientras el vínculo entre las hermanas se pone a prueba.

La serie está protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero.

Zootopia 2 | Disney+

Zootopia Zootopia 2 fue una de las películas más taquilleras de 2025. Disney

Esta semana llegó a Disney+ la secuela del exitoso film animado de Disney, lanzado allá por 2016.

Zootopia 2 retoma la historia de la coneja policía Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, ahora convertidos en compañeros oficiales dentro del departamento de policía de Zootopia. Cuando aparece un misterioso personaje conocido como Gary De’Snake, ambos agentes se ven envueltos en una conspiración que amenaza con desestabilizar la convivencia entre las distintas especies que habitan la ciudad. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán investigar nuevos rincones del mundo animal y enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba su amistad y su confianza mutua.

Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado

La película reúne nuevamente a Ginnifer Goodwin y Jason Bateman en las voces principales y fue uno de los grandes éxitos comerciales de 2025. En su paso por las salas de cine, Zootopia 2 recaudó más de 1,864 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del año. El próximo domingo compite por el Oscar a Mejor película de animación.

Sinners | HBO Max

sinners.png Michael B. Jordan protagoniza Sinners. Warner Bros. Pictures

Aunque no se trata de un nuevo estreno, es una buena oportunidad para aprovechar y ver Sinners en HBO Max. El ambicioso thriller sobrenatural de Ryan Coogler está nominado a 16 premios Oscar, siendo una de las favoritas a alzarse con la estatuilla dorada el próximo domingo 15 de marzo.

La trama sigue a dos hermanos que regresan a su ciudad natal con la intención de empezar de nuevo, pero pronto descubren que un mal antiguo y oscuro habita en la región. Lo que comienza como un intento de reconstruir su vida se transforma en una lucha por sobrevivir frente a una amenaza sobrenatural ligada a la historia del lugar.

Sinners - tráiler subtitulado

La película está protagonizada por Michael B. Jordan, junto a Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller y Hailee Steinfeld. Tras su estreno en abril de 2025, el film no solo fue bien recibido por la crítica sino que tuvo un sólido paso por las salas de cine.

Una batalla tras otra | HBO Max

una batalla tras otra 02 Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro protagonizan Una batalla tras otra. Warner Bros. Pictures

Otro de los títulos imprescindibles para ver en streaming este fin de semana es Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, también nominada a los Premios Oscar 2026.

La historia sigue a Bob Ferguson, un exrevolucionario que vive escondido con su hija tras haber abandonado su vida militante. Cuando un antiguo enemigo reaparece y amenaza a su familia, Bob se ve obligado a volver al mundo del activismo radical y la confrontación política que había dejado atrás.

Una Batalla Tras Otra Tráiler Oficial 2 Subtitulado

La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio, acompañado por Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor. Inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, la historia mezcla sátira política, acción y drama familiar en un relato sobre las consecuencias del pasado y las tensiones ideológicas en Estados Unidos.

En su estreno, Una batalla tras otra recaudó más 200 millones de dólares en todo el mundo, y se llevó los elogios de la crítica y el público. La película está nominada a 12 premios de la Academia.