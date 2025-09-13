Cuándo se estrena Homo Argentum en streaming

Protagonizada por Guillermo Francella, Homo Argentum se ha convertido en un éxito en taquilla desde su estreno.

La última película protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Druprat, Homo Argentum tiene fecha de estreno en la pantalla chica. El fenómeno taquillero ha generado un sinfín de opiniones entre cinéfilos y no tanto, logrando posicionarse como una de las ficciones más vistas del año en Argentina.

En este sentido, muchas personas se han preguntado por su estreno en plataformas de streaming. Lo cierto es que esta fecha está confirmada y crece la expectativa por parte de quienes pudieron ver la película en el cine y quienes esperan apreciarla desde el sillón de su hogar. Homo Argentum cuenta con más de un millón y medio de espectadores desde su estreno en cines.

Homo Argentum (1) Homo Argentum llegará al streaming el 19 de diciembre.

Homo Argentum, al streaming La fecha oficial de estreno de Homo Argentum en plataformas de streaming fue fijada para el 19 de diciembre. Esta confirmación llega tras semanas de especulación y un rendimiento excepcional en los cines, que llevó a la distribuidora a demorar su lanzamiento online. La ficción protagonizada por Guillermo Francella estará disponible exclusivamente en el catálogo de la plataforma Disney+.