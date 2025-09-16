La conductora de Telefe fue con los tapones de punta contra el periodista y lo quiere llevar a juicio.

Lizy Tagliani pasó meses verdaderamente difíciles luego de las polémicas denuncias que realizó Viviana Canosa. Quien también apuntó en su momento contra la conductora de Telefe fue Lucas Bertero, conocido periodista y panelista.

"Lizy es una mina que te va por la espalda", expresó Bertero en diálogo con LAM en el mes de abril. Estas declaraciones y otras pruebas que dice Lizy que ya presentó en la Justicia, la llevan a tomar la decisión de llevarlo a juicio.

"Hubo una cuarta audiencia en la cual no se presentó y pedimos la rebeldía para poder avanzar con la causa y que se pueda poner una fecha al debate oral". En otra parte, dejó en claro que "yo ya presenté todas las pruebas donde se me dijo todo y que afectó a mi vida", además subrayó que ella espera que "el juez dicte una sentencia de cómo resolver esto y cuál es la pena que corresponde en este tipo de delitos".

Video: Lizy Tagliani llevará a la Justicia a Lucas Bertero Estallo la guerra judicial: Lizy Tagliani apuntó contra Lucas Bertero y confirmó que lo llevará a la Justicia

La cronista le consultó a la conductora si con una disculpas todo se solucionaba y ella fue tajante: "Las disculpas son al otro día o a la semana, no después de que estoy perdiendo días de trabajo por ir a un tribunal dos veces al mes y todo eso. Lo único que quiero es que esto siga el camino judicial que corresponde y que se demuestre lo premeditado que fue".