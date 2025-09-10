Nueva polémica: Yanina Latorre reveló lo que se dice en los pasillos de Telefe sobre Sofía Martínez

Yanina Latorre volvió a cargar contra Sofía Martínez en Sálvese Quien Pueda y reveló información sobre lo que se diría en Telefe sobre la periodista de deportes.

"Ayer me llamó todo el mundo. En los pasillos la odian porque es snob, porque ella mira a la gente de arriba y no saluda, porque se cree que es un ser de luz desde la frase de Messi", contó la conductora.

"El otro día la mataron todos porque preguntó lo mismo que Edul, todo el mundo dice que es linda o joven pero ninguno dice: 'la verdad que la rompe, relata bárbaro'", añadió filosa Latorre.

Asimismo, Yanina comentó que le preguntó a Diego Latorre, su marido, por Martínez. "Le pregunté por Morena Beltrán y me dijo que le llama la atención lo bien que analiza la jugada de fútbol. Cuando le pregunté por Sofi me dijo: 'no la conozco'", expresó la periodista de espectáculos.

Yanina Latorre.jpg Fiel a su estilo, Latorre fue muy picante con la joven. RS Fotos.

Un rato después, Latorre enseñó el mensaje que le llegó de alguien cercano al entorno de Sofía: "No es tan bonita ni tan simpática. Por fin, alguien habla de este fantasma. Los periodistas no tienen huevos y no la quieren matar al aire porque es la figurita de moda y fuera de micrófono, dicen otra cosa".

"Te banco porque a mí, por eso, me llamó todo el mundo. Pero separemos, a mí me cae muy bien como persona y ella ahora seguro me odia pero yo tengo que separar porque yo festejo lo que me gusta, y lo que no, lo digo", cerró diciendo la conductora.