Alta médica para Stevie Young: ¿qué pasa con los shows de AC/DC en River?

El sobrino de Malcolm Young abandonó el sanatorio tras una batería de estudios preventivos y ya se reunió con sus compañeros.

Tras horas de pura incertidumbre y versiones cruzadas, Stevie Young, el guitarrista de AC/DC, recibió el alta médica este viernes y ya se encuentra descansando junto al resto de la banda. El músico había encendido las alarmas al ingresar de urgencia al Sanatorio Mater Dei apenas pisó suelo argentino, producto de un malestar físico que obligó a una internación inmediata por "exceso de precaución".

El operativo salud de Stevie Young en Buenos Aires La noticia del ingreso de Young al hospital local corrió como reguero de pólvora el jueves por la tarde. Según informaron desde la organización, la decisión de hospitalizarlo se tomó para someterlo a controles exhaustivos tras reportar una descompensación al arribar al país.

AC DC- Portada Steve fue hospitalizado y se le realizaron chequeos. Foto: Instagram / @stevie_young_official “Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le está realizando una batería completa de estudios”, detalló el vocero del grupo, buscando aplacar las especulaciones que hablaban de un cuadro más complejo. El guitarrista, pieza fundamental del engranaje sonoro de los australianos, cumplió con creces cada chequeo y ya fue trasladado al hotel donde se hospeda la delegación.

Stevie Young- Portada (1) Confirmaron que el músico sufrió un pequeño infarto cerebral. Foto: Instagram / @stevie_young_official Desde el bando oficial, tanto la banda como la productora DF Entertainment emitieron un comunicado para llevar calma a la marea de seguidores que colmaron las redes sociales con mensajes de apoyo. En el texto, aseguran que Stevie se encuentra "bien, estable y de muy buen ánimo", desestimando las versiones que indicaban un problema de mayor gravedad.