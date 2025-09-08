Yanina Latorre opinó fuertemente tras la derrota electoral del gobierno de Javier Milei y criticó a Axel Kicillof

La conductora de América fue contundente al opinar sobre la jornada electoral que determinó una dura derrota para el oficialismo.

El fin de semana en Argentina estuvo marcado por una jornada electoral que terminó con la victoria de Fuerza Patria contra la Libertad Avanza, comandada por Javier Milei. Tras los resultados, muchas figuras opinaron y una de ellas fue nada más ni nada menos que Yanina Latorre.

La conductora de América, habló del resultado electoral en su programa radial que sale al aire por El Observador y fue contundente con su opinión: "Yo no creo que ganó el Kirchnerismo ayer, ayer perdió el Gobierno. Yo creo que fue un voto castigo para Milei", sentenció.

Además, aprovechó para tirarle un dardazo a Axel Kicillof: "No fue un voto a favor de Kicillof porque la provincia está abandonada, inseguridad, pobreza... El tipo no hizo nada. No fue un voto a favor de él, fue un voto castigo". Latorre dejó en claro que el gobierno de Javier Milei tiene que dejar de lado la soberbia y comenzar a ser un poco más empático.

"Creo que lo que tiene este Gobierno que lo venimos diciendo acá hace un tiempo es que no tiene empatía. Él está muy en la macroeconomía, pero no en la micro y en el medio hay docentes, jubilados, gente que no tiene un mango, el tema de los discapacitados y no empezó a reactivarse la economía propiamente dicho desde el salario", comentó la conductora de América.