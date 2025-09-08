Eduardo Feinmann criticó fuertemente a Javier Milei tras el resultado electoral

El periodista realizó un fuerte análisis en su programa de radio luego de las elecciones donde el oficialismo resultó perdedor.

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires sin lugar a dudas, sorprendieron al gobierno dirigido por Javier Milei. Es que el oficialismo fue derrotado por Fuerza Patria de manera contundente y Eduardo Feinmann realizó un fuerte análisis en su programa que sale al aire por Radio Mitre.

"Fuerte voto castigo para el presidente Milei, creo que ayer el presidente en su discurso lo vi bastante tranquilo. Si no estaba tranquilo ayer, hoy se incendiaba todo", comenzó diciendo el periodista en el inicio de su editorial respecto al resultado electoral.

Luego, Feinmann agregó: "No solo no le puso el último clavo al cajón de los K (Kirchneristas) sino que me parece que le sacó la tapa al cajón y el muerto está a punto de levantarse... Me parece que la cosa va por ahí". También dejó en claro que "nadie esperaba trece puntos de diferencia".

En un momento, el periodista sostuvo que Axel Kicillof realizó una gran elección ganándole a Milei: "Kicillof le ganó a Milei... En realidad perdió Milei, perdió el Gobierno y la verdad es que el propio Gobierno lo hizo perder a Milei por distintos motivos. Trece puntos es una tragedia, esto es lo más parecido a las PASO de Macri de 2019".