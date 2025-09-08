Qué es lo que tiene enloquecido a Benjamín Vicuña

La tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos parece no tener fin. En días, los abogados de ambos se sentarán nuevamente a negociar para ver cómo continúa el futuro de los menores cuando regresen de Estambul. Mucho se habla sobre el tema y Yanina Latorre no se guardó nada.

Yanina Latorre contó qué sucede con Benjamín Vicuña "Ellos no tienen ningún tipo de diálogo ni de vínculo desde que ella posteo eso de lo del padre del año, que después lo terminó borrando porque hubo una negociación. Igual ya venía todo mal barajado, porque en realidad la China, como hizo con Rufina, que es adolescente, es distinto. Acá estamos hablando de dos chiquitos que se les está cambiando el centro de vida. Porque Pampita también tiene un novio en Nueva York, pero no le cambia el centro a los chicos, viaja ella", contó la mediática.

"Escolarizados del todo, no están en Turquía, lo que pasa que los chicos van a estar veinte días acá y veinte allá. Me parece una locura que eso sea así. Para mí, creo, es un acto de egoísmo total que una madre sacrifique de esa forma a los hijos, porque además no es que van a Brasil... ¡es Estambul! ¡Que es un viaje largo! Ella, me parece, está sacrificando mucho a los chicos por la calentura que tiene con Icardi. Yo si fuera los dejo escolarizados acá y voy y vengo yo", agregó.

"Pero Benjamín está enojado porque no le contaron lo del apoyo escolar, porque ellos tienen firmado un acuerdo, de cuando se separaron, que el tema de la escolarización siempre tenía que ser resuelto entre los dos", expresó.

01large_f300x200-2421_11010_6124.v1.jpg La China Suárez y Benjamín Vicuña