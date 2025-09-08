La anécdota ardiente de Silvina Escudero que desató risas en televisión

Yanina Latorre contó en vivo una "experiencia religiosa" de Silvina Escudero . El revuelo fue de inmediato en el programa de televisión . La panelista relató que sorprendió a la bailarina en un camarín en medio de una situación íntima con su pareja de aquel entonces, quien con el tiempo se convirtió en su marido.

Según Yanina Latorre, la bailarina se encontraba desnuda frente al celular, protagonizando una videollamada ardiente con su novio . Latorre entró al camarín sin imaginar la escena con la que se iba a topar y quedó en medio de un momento tan incómodo como divertido.

Con su estilo filoso, Yanina bromeó sobre la desesperación de Silvina y describió cómo ella misma quedó atrapada en la situación. La anécdota tomó ribetes desopilantes cuando confesó que tuvo que recoger la ropa mientras la bailarina seguía en plena conexión virtual. El relato despertó risas imparables en el estudio, que quedó fascinado con el nivel de detalle.

Majo Martino, compañera de camarín en aquel tiempo, confirmó que la historia era real y agregó que, después de ese episodio, todos decidieron golpear la puerta antes de entrar para evitar nuevos sobresaltos. Esa confesión terminó de darle un toque de complicidad grupal al recuerdo, sumando aún más risas a la charla.

El panel se divirtió imaginando la escena y no faltaron comentarios en tono de broma sobre la osadía de Silvina. Algunos incluso reconocieron sentir cierta envidia por la intensidad de aquella relación, aunque todo fue tomado con humor.