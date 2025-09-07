"Está sobrevalorada": Yanina Latorre defenestró a Sofi Martínez y la comparó con otra colega

Fiel a su estilo, Yanina Latorre ha encendido un nuevo debate en el mundo del espectáculo. La conductora apuntó contra Sofi Martínez , a quien acusó de estar "sobrevalorada", y cuestionó a los medios por el rol que le dan a las mujeres en el periodismo deportivo.

Yanina Latorre , conocida por su lengua filosa, expresó una opinión sin filtros sobre el rol de Sofi Martínez como periodista deportiva, generando un gran debate sobre el valor de la fama y la experiencia en los medios de comunicación.

La crítica de Latorre fue directa porque manifestó que si bien Sofi Martínez es "una gran influencer", ella se pregunta por qué "la tienen como una gran periodista deportiva" cuando su popularidad se debe a un "comentario viral a Messi en el mundial".

Yanina Latorre contras los medios deportivos

Pero la opinión de Yanina no se detuvo en Martínez porque aprovechó la ocasión para criticar a los medios por su forma de exponer a las mujeres en el periodismo deportivo: "Siempre ponen chicas haciendo cosas para no discriminarlas, pero las ponen de pelotudas". Luego agregó otra opinión a su análisis: "Hay muchas que están en los canales de fútbol por lindas. Eso me parece mal, por las chicas, las cosifican".

Para dejar en claro su punto, Latorre se desmarcó de la crítica que a menudo reciben otras periodistas deportivas y destacó a Morena Beltrán. "A ella la excluyo porque es bárbara. Te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores", dijo. Incluso, usó a su esposo, Diego Latorre al asegurar que "el otro día Diego (Latorre) me dijo 'vengo de discutir dos horas con Morena'".

Yanina Latorre fue duramente contra Sofi Martínez.

Para finalizar su crítica, Yanina Latorre hizo una fuerte reflexión sobre el rol de las mujeres en los medios. "A veces me pregunto '¿por qué ella está ahí?' y bueno, porque tienen que poner cupo femenino. No está bien. Para mi tiene que haber cupo de gente que sepa del tema", concluyó su opinión, dejando en claro que para ella la meritocracia debe estar por encima de los cupos.