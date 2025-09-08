Jorge Rial explotó tras la dura derrota de Javier Milei en Buenos Aires: "No quiero hablar con perdedores"

El conductor de Argenzuela no hizo hincapié en la victoria de los azules, en su lugar, salió a criticar el comportamiento de los libertarios: ¿Qué dijo?

Con alrededor del 47% frente a poco más del 33% que obtuvo La Libertad Avanza, resultado que varios analistas y medios atribuyen en parte al revés político provocado por la difusión de audios críticos para el gobierno. A pocas horas del escrutinio, el conductor Jorge Rial fue contundente durante el pase de Mañana Sylvestre y Argenzuela.

En el corto diálogo con Gustavo Sylvestre, Rial se mostró contrariado y, tras varias intervenciones, dijo que prefería no hablar pero terminó descargando su enojo: “Te mandan a los perdedores a salir al aire, y los perdedores son perdedores. Que se vayan a la casa. Yo no quiero hablar con perdedores”.

El descargo de Jorge Rial Jorge Rial explotó tras la victoria del peronismo contra Javier Milei: "No quiero hablar con perdedores"

El conductor de la primera mañana le destacó un tuit a Rial: "Les duró poco la humildad", a lo que Jorge expuso su enojo y los trató de "ingratos": "Tienen que trabajar de eso, lo hicieron bien, nosotros tenemos que trabajar de esto y lo tenemos que hacer bien, lo podemos hacer sin ellos", refiriéndose a quienes no quisieron prestar su palabra durante el programa.

También hablaron del voto del pueblo y como representa el hartazgo general: "Le pusieron un límite a la crueldad del gobierno y lo que venían recibiendo de antes también. Guarda que la bronca de la gente no es selectiva... después que la brigada Adidas no venga a querer llevarse los laureles".