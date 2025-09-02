"Una película": Yanina Latorre apuntó sin filtros contra Jorge Rial por los audios de Karina Milei y él no se quedó callado

En las redes sociales, se viralizó un video de Yanina Latorre opinando sobre los audios de Karina Milei, donde además disparó contra Jorge Rial. El periodista, lejos de ignorar sus dichos, salió a contestarle con ironía.

Este lunes, el Gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impulsó una denuncia judicial que incluyó el pedido de allanamiento de los estudios de Carnaval Stream, la señal digital donde Jorge Rial y Mauro Federico difundieron grabaciones atribuidas a Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, que apuntarían a presuntas solicitudes de coimas.

Al mismo tiempo, un magistrado federal dispuso una medida cautelar que impide a los medios reproducir esos audios, con el argumento de resguardar la intimidad, el honor y la seguridad institucional.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda sobre los audios de Karina Milei Yanina Latorre Sobre Los Audios De Karina Milei

El tema también llegó a la televisión. En Sálvese Quien Pueda, Ximena Capristo le consultó a Yanina Latorre si "son ciertos esos audios", a lo que la conductora respondió: "No sé si son ciertos. Dicen que hubo algunos audios que salieron de Carnaval, que la grabaron a Karina en la casa de gobierno. Tiene un enemigo adentro y bueno, ahora quieren allanar y saber de dónde vino todo eso. No están diciendo ni que son ni que no son, quieren saber".

Y allí, Latorre apuntó contra Jorge Rial: "Igual, Rial no creo que vaya preso. Viste que ahora se agrandó, hoy hizo un vivo... habló de un falcón verde... me parece que hay como una película".