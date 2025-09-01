Jorge Rial, la pareja de Marcela Pagano y un nexo ruso: a quiénes denunció el Gobierno por espionaje a Karina Milei

El Gobierno presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal, centrada en la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La acción legal, impulsada a través del Ministerio de Seguridad, busca investigar a varias personas y organizaciones, incluyendo a periodistas como Jorge Rial , dirigentes deportivos, e incluso sugiere una conexión con espías rusos.

El Gobierno denunció un presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La causa se inicia a raíz de la difusión de audios de una reunión privada en la Casa Rosada. La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

El abogado Franco Bindi , pareja de la diputada Marcela Pagano , a quien se vincula con " agentes inorgánicos de inteligencia ".

El periodista Jorge Rial , a quien el Gobierno describe como un "tradicional operador mediático" y que filtró audios de Diego Spagnuolo en Radio 10.

El dirigente de la AFA, Pablo Toviggino , a quien se acusa de ser el dueño del canal de streaming.

Integrantes del programa "Data Clave" del canal de streaming "Carnaval", donde se difundieron los audios. Uno de ellos es el periodista Mauro Federico .

El Gobierno sostiene que el canal de streaming " Carnaval " se creó con el "único objeto de molestar y chantajear" a los funcionarios del actual gobierno. Además, afirma que la difusión de los audios forma parte de una "maniobra de espionaje ilegal y chantaje". La denuncia recuerda que Javier Milei ya había denunciado a Jorge Rial y a Mauro Federico por injurias en el pasado.

¿Qué vínculo establece el Gobierno entre Carnaval, la AFA y Sergio Massa?

La denuncia apunta a Pablo Toviggino, uno de los hombres de confianza de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. No solo lo describe como supuesto dueño del canal "Carnaval", sino como un "opositor declarado" al Gobierno. También se menciona que en círculos políticos se lo vincula con el excandidato presidencial Sergio Massa.

¿Cuál es la supuesta conexión con espías rusos?

La denuncia sugiere una posible conexión con un grupo de espías rusos y argentinos denominado "La Compañía". Este grupo, según la denuncia, se dedica a crear y difundir contenido en redes sociales y a obtener información política para usarla a favor de Rusia. Si bien la denuncia no aporta un vínculo concreto, señala una "marcada similitud" con las actividades de la organización.