Fuego cruzado: Pablo Toviggino le contesta a Patricia Bullrich y agita el conflicto entre la AFA y el Gobierno

"Francos opinó que la vuelta de los visitantes había que hacerla de a poco y Toviggino, que no lo conozco, no sé quién es, sé que es tesorero de la AFA, le contestó como un mafioso. Le dijo que le deseaba lo peor para su vida, es decir, la muerte", disparó Patricia Bullrich en declaraciones televisivas. "Los que siembran violencia no pueden ingresar a los estadios", agregó.