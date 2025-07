Patricia Bullrich intimó al tesorero de la AFA y amenazó con aplicarle el derecho de admisión: "Enfrentará las consecuencias"

“Resulta especialmente si se considera que el emisor es el Tesorero de la AFA, una entidad de innegable relevancia institucional y cuya conducción desarrolla funciones acordes a principios mínimos de respeto, neutralidad institucional y responsabilidad discursiva de conformidad al Código de Ética aprobado por la entidad”, añadió.

“La vuelta del público visitante es la vuelta a la normalidad y a la convivencia. Tarea difícil si desde la AFA vomitan violencia. Por todo lo expuesto, exijo se retracte públicamente de lo expresado en todos sus términos. En caso de no hacerlo procederemos a tomar medidas de admisión a los lugares correspondientes”, advirtió, y cerró: “No hay vuelta del fútbol visitante con dirigentes que actúan como barras bravas”.

La respuesta de Francos a Toviggino

Guillermo Francos, jefe de Gabinete Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Tras aquellos dichos del jefe de Gabinete sobre el supuesto interés político de la AFA en la vuelta de los hinchas visitantes, el número 2 de AFA respondió: “¡Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos!". "Si el Comandante y yo jugáramos un rol político, te aseguro que el Justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos", opinó.

El tesorero había señalado que Tapia y él "solo administraron el fútbol hace ocho años" y destacó que en ese periodo su gestión consiguió "algunos logros, como una Finalísima, dos Copas América y una Copa del Mundo!", en alusión a los títulos obtenidos por la Selección Argentina.

"Además hablás de algo que desconocés y que supera cualquier razonamiento particular y/o gubernamental. Te deseo un muy feliz y triste final pronto. Ocupate de los gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del fútbol argentino nos ocupamos nosotros. En fin", sentenció el santiagueño.

La respuesta de Guillermo Francos

El funcionario esperó unas horas y lo cruzó a Toviggino: "Este personaje me dijo que tenía los dientes amarillos, en todo caso me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca".

A su vez, Francos afirmó que el funcionario de la máxima autoridad del fútbol argentino le resultaba "un personaje desconocido hasta que investigó lo que hace" y sostuvo que "no dijo nada que no fuera conocimiento común de la gente". "Dije que la autorización de hinchas visitantes en una cancha era una utilización política de la AFA. Tengo alguna sospecha de que está metida en política", insistió el ministro coordinador.

"Este Toviggino me decía en su tuit que no me meta en los temas de la AFA. Pero ¿cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional que le ganó a Francia. No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse el triunfo, en todo caso se lo podría adjudicar a Scaloni, que armó un gran equipo, como Milei con su equipo de Gobierno", concluyó.